Руслан Нигматуллин: "Не хочу критиковать Лодыгина, ему и так досталось"

Экс-вратарь "Локомотива" Руслан Нигматуллин высказал мнение о победе железнодорожников в Самаре во встрече с "Крыльями Советов" (3:1) и о поражении "Зенита" в игре с "Анжи" (0:4). Оба матча состоялись в рамках 1/8 финала Кубка России.

– В матче с "Крыльями" добились необходимого результата, несмотря на то что в конце немного расслабились, – говорит Нигматуллин. – Команда обязана доходить до финала и там побеждать! Теперь победа в Кубке страны является главной задачей. Хотя Семин всегда уделял этому турниру большое внимание. "Локо" – один из главных фаворитов после вылета ЦСКА, "Зенита" и "Спартака". Но не стоит забывать о "Краснодаре".

– "Зенит" проиграл "Анжи" в Кубке России со счетом 0:4. Что произошло с питерцами в Каспийске?

– Сказалась недооценка соперника. Махачкалинцы великолепно провели матч. Они правильно подготовились. А "Зенит"… Кержаков играл хорошо, но его удалили. Это сыграло важную роль. Вообще, весь этот эпизод на усмотрение судьи. Утверждать, что это были однозначные красная карточка и пенальти, не стал бы.

– Создана петиция с требованием выставить Лодыгина на трансфер. Что думаете по этому поводу?

– Не хочу говорить на тему Лодыгина и "Зенита". Не собираюсь как-то критиковать Юрия. Ему и так досталось и от болельщиков, и от специалистов. Хочу поддержать его. Но думаю, что в зимнее трансферное окно в Санкт-Петербурге обязательно появится вратарь высокого класса, который составит конкуренцию нынешним голкиперам. Это напрашивалось еще в прошлом сезоне. (Ярослав СУСОВ)