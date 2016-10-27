Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов после поражения от "Краснодара" (3:2) в 1/8 стадии Кубка России отметил, что недоволен судейством, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Также он добавил, что его команде не позволили провести предматчевую тренировку на новом стадионе "Краснодара". Ранее об этом недовольно заявлял тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев.

– Поздравляю "Краснодар" с победой, это сильная команда с большими задачами, – отметил Евдокимов. – Мы это все почувствовали на себе. Заслуженная победа соперника.

- Ваша команда рискнула сыграть в открытый футбол против такого соперника. Вы это планировали изначально? Довольны ли вы тем, что увидели? И собираетесь ли что-то поменять в игре своей команды к предстоящему матчу?

- Не сказал бы, что мы открыто играли. По сравнению с другими матчами мы сыграли даже строже сзади, потому что у нас был сложный перелет, посадка при сильном краснодарском ветре. Плюс нас не пустили потренироваться на стадион. Все это наложило такой отпечаток, но самое главное - тяжело играть в открытый футбол с "Краснодаром". Их футболисты хорошо держат мяч, и потому мы сыграли ниже, чем хотелось. Мы дали отдохнуть кое-кому из своих футболистов. Но мы хотели победить, имели все шансы для этого. Когда видишь академию, такой стадион, знаешь примерно контракты соперника, то, может, кажется, что шансов вроде нет. Но выходя на поле, видишь, что шансы равны.

– Вы дважды вели в счете. Чего не хватило в итоге, чтобы довести игру до победы?

– Сил команды плюс я бы на судейство пожаловался. Я понимаю, мы скажем одно, соперники – другое, судьи – третье. Я как-то прочитал, что директор одного клуба сказал, что в игре с "Оренбургом" не назначили три пенальти. Может, ему такой сон приснился? Но у каждого свой взгляд на происходящее. Я на сто процентов уверен, что инспектор скажет о великолепном судействе. В программе "Свисток" тоже это подтвердят. Потому для победы нам не хватило всего по чуть-чуть, но то, что нас засудили – это факт. Все свистки были в нашу сторону.

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