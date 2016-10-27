20:54 | ФУТБОЛ — Кубок России

Турбин ошибочно не удалил игрока "Оренбурга"

"Краснодар" - "Оренбург". "Краснодар" - "Оренбург". "Краснодар" - "Оренбург".
"Краснодар" - "Оренбург".
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На 72-й минуте матча 1/8 финала Кубка России "Краснодар""Оренбург" Евгений Турбин допустил вторую серьезную ошибку, не показав предупреждение защитнику гостей Дмитрию Андрееву. Оно стало бы для него вторым, и игроку "Оренбурга" пришлось бы покинуть поле. Арбитр посчитал, что Андреев в подкате выбил мяч из-под ног Лаборде. На самом деле он до мяча не дотянулся и совершил грубый фол. (Александр БОБРОВ)

Арбитр ошибочно не назначил пенальти в пользу "Краснодара" //
Трансляция матча "Краснодар" - "Оренбург"

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Материалы сюжета: Кубок России-2016/17. 1/8 финала

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