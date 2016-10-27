Турбин ошибочно не удалил игрока "Оренбурга"

На 72-й минуте матча 1/8 финала Кубка России "Краснодар" – "Оренбург" Евгений Турбин допустил вторую серьезную ошибку, не показав предупреждение защитнику гостей Дмитрию Андрееву. Оно стало бы для него вторым, и игроку "Оренбурга" пришлось бы покинуть поле. Арбитр посчитал, что Андреев в подкате выбил мяч из-под ног Лаборде. На самом деле он до мяча не дотянулся и совершил грубый фол. (Александр БОБРОВ)

Арбитр ошибочно не назначил пенальти в пользу "Краснодара" //

Трансляция матча "Краснодар" - "Оренбург"