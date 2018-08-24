РФС "простил" дисквалификации игроков РПЛ на Кубок России

В пятницу, 24 августа, в Москве состоялось заседание Бюро Исполкома РФС, сообщает пресс-служба организации. На встрече было принято решение аннулировать дисквалификации игроков команд РПЛ на Кубок России.

"Освободить от дальнейшего исполнения спортивных санкций в Олимп-Кубке России по футболу сезона-2018/19 согласно части 1 статьи 36 Дисциплинарного регламента РФС всех футболистов команд клубов РФПЛ, которые в ходе розыгрыша Олимп-Кубка России по футболу сезона 2017/18 были дисквалифицированы на 1 матч данного соревнования, и данная дисквалификация в настоящий момент не реализована", - говорится в решении РФС.