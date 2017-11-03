Победитель Кубка России может в будущем сыграть в Лиге чемпионов?

Президент РФПЛ Сергей Прядкин отметил, что уже ведется реорганизация Кубка России. При этом глава РФПЛ сообщил, что победитель турнира в будущем может напрямую попадать в Лигу чемпионов.

– Мы понимаем, что необходимость реорганизации турнира назрела и уже ведется, – цитирует RT Прядкина. – Большое внимание этому вопросу уделяет лично Виталий Мутко. Не секрет, что нашелся титульный спонсор, так что премиальные за победу станут солидными.

У нас есть еще одна мысль, можно даже сказать мечта, попробуем донести ее до руководства УЕФА. Речь идет о том, чтобы победитель Кубка России получал прямую путевку в Лигу чемпионов. Это вопрос не только от Российского футбольного союза – нас поддерживают коллеги из многих европейских федераций.