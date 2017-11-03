Победитель Кубка России может в будущем сыграть в Лиге чемпионов?

Президент РФПЛ Сергей Прядкин отметил, что уже ведется реорганизация Кубка России. При этом глава РФПЛ сообщил, что победитель турнира в будущем может напрямую попадать в Лигу чемпионов.
– Мы понимаем, что необходимость реорганизации турнира назрела и уже ведется, – цитирует RT Прядкина. – Большое внимание этому вопросу уделяет лично Виталий Мутко. Не секрет, что нашелся титульный спонсор, так что премиальные за победу станут солидными.
У нас есть еще одна мысль, можно даже сказать мечта, попробуем донести ее до руководства УЕФА. Речь идет о том, чтобы победитель Кубка России получал прямую путевку в Лигу чемпионов. Это вопрос не только от Российского футбольного союза – нас поддерживают коллеги из многих европейских федераций.
Дополнительная информация
https://russian.rt.com/sport/news/446018-pryadkin-kubok-rossii-lch
Slim Taller
"нас поддерживают коллеги из многих европейских федераций." Кто там вас поддерживает?! У большинства стран всего одна команда играет в Лиге Чемпионов,и это,естественно,чемпион страны.Две команды у России,Украины,Голландии,Бельгии,Турции,Швейцарии,Греции.Чехии.Румынии.Три у Италии,Франции,Португалии.Никто из них ничего не заявлял.
18:35
rotor
Да глупость полная. Как будто из-за Лиги Чемпионов условный Урал перестанет проигрывать всяким Лучам....
18:32
баламошка
"У нас есть еще одна мысль, можно даже сказать мечта, попробуем донести ее до руководства УЕФА. Речь идет о том, чтобы победитель Кубка России получал прямую путевку в Лигу чемпионов". /////////////////////Кто тебе сказал, что это ваша мысль?! У вас мыслей путных отродясь не было! Я про эту идею УЕФА уже давно читал. Идея здравая, поэтому РФС она точно принадлежать не может.
18:07