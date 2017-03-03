Никита Симонян: "Финал Кубка России пройдет в Сочи 2 мая"

Первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян сообщил корреспонденту "СЭ" Елене ГРИГОРЬЕВСКОЙ, что финал Кубка России по футболу сезона-2016/17 пройдет 2 мая на сочинском стадионе "Фишт".
- Сегодня на бюро исполкома РФС было принято решение о том, что финал Кубка России пройдет 2 мая в Сочи. 7 марта исполком РФС должен утвердить это решение.
- Не появилось ли новостей по поводу того, кто займет должность спортивного директора РФС?
- Такого решения не было, потому что в повестке бюро исполкома этот вопрос не стоял. Что касается кандидатур на эту должность, я не стану озвучивать фамилии.
В полуфиналах турнира сыграют "Локомотив" с "Уфой" и "Урал" с "Рубином". Встречи пройдут 5 апреля.
aravir
На фига проводить матч в городе, где на стадион больше тысячи не ходит?
13:20
miker65
Затарарахал Мутный! В городе Сочи футбол на хрен никому не нужен. Он им финал кубок везет.
12:36