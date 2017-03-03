12:25 | ФУТБОЛ — Кубок России

Никита Симонян: "Финал Кубка России пройдет в Сочи 2 мая"

0
0
0
0
2

Первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян сообщил корреспонденту "СЭ" Елене ГРИГОРЬЕВСКОЙ, что финал Кубка России по футболу сезона-2016/17 пройдет 2 мая на сочинском стадионе "Фишт".

- Сегодня на бюро исполкома РФС было принято решение о том, что финал Кубка России пройдет 2 мая в Сочи. 7 марта исполком РФС должен утвердить это решение. 

- Не появилось ли новостей по поводу того, кто займет должность спортивного директора РФС?

- Такого решения не было, потому что в повестке бюро исполкома этот вопрос не стоял. Что касается кандидатур на эту должность, я не стану озвучивать фамилии.  

 В полуфиналах турнира сыграют "Локомотив" с "Уфой" и "Урал" с "Рубином". Встречи пройдут 5 апреля.

0
0
0
0
2
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

aravir

На фига проводить матч в городе, где на стадион больше тысячи не ходит?

13:20

miker65

Затарарахал Мутный! В городе Сочи футбол на хрен никому не нужен. Он им финал кубок везет.

12:36

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ