Мурад Мусаев: "Два матча с 1/4 финала - это правильно"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев после матча 1/8 финала Олимп-Кубка России с "Крыльями Советов" (2:1 д.в.) сказал, что поддерживает решение проводить два матча с 1/4 финала.

- С 1/4 финала Кубка России будет два матча. Как считаете, это правильное нововведение?

- Думаю, это правильно. Так дойти до финала не будет зависеть от жребия. Сегодня жребий попал на Самару, играли в гостях. Это перелет, при местных зрителей игра. А так игра будет в равных условиях. Особенно хорошо это тем клубам, которые не участвуют в еврокубках. Это хорошая идея, - цитирует Мусаева Rusfootball.info.

В 1/4 финала "Краснодар" сыграет с "Ростовом".