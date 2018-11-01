Мурад Мусаев: "Два матча с 1/4 финала - это правильно"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев после матча 1/8 финала Олимп-Кубка России с "Крыльями Советов" (2:1 д.в.) сказал, что поддерживает решение проводить два матча с 1/4 финала.
- С 1/4 финала Кубка России будет два матча. Как считаете, это правильное нововведение?
- Думаю, это правильно. Так дойти до финала не будет зависеть от жребия. Сегодня жребий попал на Самару, играли в гостях. Это перелет, при местных зрителей игра. А так игра будет в равных условиях. Особенно хорошо это тем клубам, которые не участвуют в еврокубках. Это хорошая идея, - цитирует Мусаева Rusfootball.info.
В 1/4 финала "Краснодар" сыграет с "Ростовом".
Дополнительная информация
https://www.rusfootball.info/pliga/1146517843-murad-musaev-dvuhmatchevoe-protivostoyanie-s-1-4-finala-kubka-eto-pravilnoe-reshenie.html