"Локомотив" обыграл "Крылья Советов" и встретится с "Тосно" в 1/4 финала Кубка России

"Крылья Советов" на своем поле проиграли "Локомотиву" в матче 1/8 финала Кубка России – 1:3. Голы у "Локо" забили Майкон, Самедов и Фернандеш. Самарцы ответили точным ударом Алана Чочиева.
В четвертьфинале Кубка России "Локомотив" сыграет с "Тосно", который выбил из турнира московское "Динамо".
Кубок России
1/8 финала
"Крылья Советов" (Самара) – "Локомотив" (Москва) – 1:3 (0:1)
Голы: Майкон, 19 (0:1). Самедов, 50 (0:2). Фернандеш, 63 (0:3). Чочиев, 75 (1:3).
"Крылья Советов": Конюхов, Цаллагов, Надсон, Таранов, Концедалов (Маргасов, 80), Ятченко, Родич, Бато (Паскуато, 85), Молло, Мбакогу (Чочиев, 69), Корниленко.
"Локомотив": Гильерме, Янбаев, Чорлука, Пейчинович, В.Денисов, Самедов (Шишкин, 89), И.Денисов, Михалик (Хенти, 76), Фернандеш, Майкон (Коломейцев, 65), Миранчук.
Судья: Сельдяков (Балашиха).
27 октября. Самара. Стадион "Металлург".
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Трансляция матча "Крылья Советов" - "Локомотив"
Патриот Сибири
Локомотив выиграл в красивом стиле. Зенит проиграл в еще более красивом стиле. Да это просто праздник какой-то! Справедливости ради судья был очень лоялен к Локо. Миранчуку точно стоило для профилактики прописать горчичник.
20:02
Platinum1991
Локомотив побеждает Крылья - 3:1!!! Поздравляем! Желаем Палычу и команде ЗАВОЕВАТЬ Кубок России по футболу в 2017 году. Все соперники ПРОХОДИМЫЕ!
20:00