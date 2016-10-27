"Локомотив" обыграл "Крылья Советов" и встретится с "Тосно" в 1/4 финала Кубка России

"Крылья Советов" на своем поле проиграли "Локомотиву" в матче 1/8 финала Кубка России – 1:3. Голы у "Локо" забили Майкон, Самедов и Фернандеш. Самарцы ответили точным ударом Алана Чочиева.

В четвертьфинале Кубка России "Локомотив" сыграет с "Тосно", который выбил из турнира московское "Динамо".

Кубок России

1/8 финала

"Крылья Советов" (Самара) – "Локомотив" (Москва) – 1:3 (0:1)

Голы: Майкон, 19 (0:1). Самедов, 50 (0:2). Фернандеш, 63 (0:3). Чочиев, 75 (1:3).

"Крылья Советов": Конюхов, Цаллагов, Надсон, Таранов, Концедалов (Маргасов, 80), Ятченко, Родич, Бато (Паскуато, 85), Молло, Мбакогу (Чочиев, 69), Корниленко.

"Локомотив": Гильерме, Янбаев, Чорлука, Пейчинович, В.Денисов, Самедов (Шишкин, 89), И.Денисов, Михалик (Хенти, 76), Фернандеш, Майкон (Коломейцев, 65), Миранчук.

Судья: Сельдяков (Балашиха).

27 октября. Самара. Стадион "Металлург".

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Трансляция матча "Крылья Советов" - "Локомотив"