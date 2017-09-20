Курбан Бердыев: "Для первого раза Джанаев сыграл неплохо, но были ошибки"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после матча 1/16 Кубка России против "Оренбурга" (2:0) отметил, что матч получился тяжелым. Специалист сообщил, что у защитника Олега Кузьмина выявлено небольшое сотрясение.

– Как и предполагалось, это была тяжелая кубковая игра, – цитирует "Бизнес Online" Бердыева. – У "Оренбурга" много опытный игроков. Слава богу, что победили.

– Как оцените дебют Джанаева? Какие у него перспективы выступления в чемпионате?

– Посмотрим, для первого раза неплохо. Были определенные ошибки.

– Сорокин забил победный гол. Какие перспективы у него? У него заканчивался контракт...

– Мы продлили с ним контракт, и он наш. Надеемся, что Егор и дальше будет прогрессировать, если не будет из простого сложное придумывать.

– Как здоровье у Кузьмина?

– К сожалению, у него сотрясение небольшое. Надеемся, что он поправится.