Коммерческий директор РФС: "Распространены все билеты на финал Кубка России"

Коммерческий директор РФС Владимир Карпович рассказал, что часть билетов на финал Кубка России "Тосно" - "Авангард" распространена через он-айн бронирование. Решающая встреча турнира состоится 9 мая на новой "Волгоград Арене", вход на стадион будет бесплатным.

- Ранее вы сообщали что не исключено появление опции реализации билетов на игру через интернет. Удалось воплотить идею в жизнь?

- Да, часть билетов распространена именно так. После этого перешли непосредственно к их выдаче.

- А сколько распространено в Волгограде и области не онлайн?

- Порядка двенадцати тысяч, если не больше. Билеты еще забирает областная федерация футбола и администрация местного оргкомитета для раздачи в школах, детских домах. На данный момент все билеты (около 42 тысяч. - Прим. "СЭ") уже реализованы. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)