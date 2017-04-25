Григорий Иванов: "Урал" впервые вышел в финал Кубка России. Это будет интересный матч"

Президент "Урала" Григорий Иванов в преддверии финала Кубка России с "Локомотивом" уверен в том, что в Сочи команду будет поддерживать достаточное количество болельщиков. Также он отметил, что ждет интересный футбол.

– Болельщики и игроки говорят, что для них финал Кубка России будет главным матчем сезона. Согласны?

– Наверное, нельзя так сказать, хотя, с другой стороны, мы впервые вышли в финал, и будет очень интересно. Постараемся завоевать кубок, но "Локомотив" хочет того же самого.

– Роман Павлюченко будет играть против бывшей команды. Насколько в таких ситуациях игроки заряжены дополнительно?

– Любой футболист всегда хочет сыграть против своей бывшей команды, чтобы быть признанным клубом, что с ним несправедливо расторгли контракт.

– Что думаете о предстоящей тренерской дуэли еще советской школы между Тархановым и Семиным?

– Она обещает быть интересной, как и сама игра. Александр Тарханов придумает свои заготовки, и я думаю, что Юрий Семин тоже. Финал есть финал. Думаю, в Сочи приедет достаточно наших болельщиков. Люди собираются ехать, будут добираться разными путями. У нас полетит три чартера из Екатеринбурга. Так что нас будут хорошо поддерживать. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Матч "Урал" - "Локомотив" состоится через неделю, 2 мая, начало - в 18.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.