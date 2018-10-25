Гол Азмуна позволил "Рубину" пройти "Динамо"

"Рубин" на своем поле в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России с минимальным счетом победил "Динамо" (1:0). Единственный гол на счету Сердара Азмуна.

В четвертьфинале турнира "Рубин" сыграет с победителем встречи "Локомотив" – "Енисей".

Олимп-Кубок России

1/8 финала

"Рубин" (Казань) – "Динамо" (Москва) – 1:0 (0:0)

Гол: Азмун, 48.

"Рубин" (Казань): Бабурин, Сорокин, Сесар Навас, Гранат, Устинов, Могилевец (Байрамян, 46), Подберезкин, И.Коновалов, Полоз (Уремович, 75), Кудряшов, Азмун (Бухаров, 80).

"Динамо" (Москва): Лещук, Темников, Хольмен, Шуньич, Евгеньев, Морозов, Москвичев, Соснин, Кардозу (Грулев, 57), Липовой (Терехов, 61), Луценко (Черных, 79).

Предупреждения: Сесар Навас, 26. Кардозу, 33. Москвичев, 54. Грулев, 85. Темников, 90+1. Терехов, 90+2.

Судьи: Васильев (Ижевск). Веретешкин (Санкт-Петербург), Березнев (Ростов-на-Дону).

25 октября. Казань. Стадион "Казань Арена".

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