Гол Азмуна позволил "Рубину" пройти "Динамо"

"Рубин" на своем поле в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России с минимальным счетом победил "Динамо" (1:0). Единственный гол на счету Сердара Азмуна.
В четвертьфинале турнира "Рубин" сыграет с победителем встречи "Локомотив" – "Енисей".
Олимп-Кубок России
1/8 финала
"Рубин" (Казань) – "Динамо" (Москва) – 1:0 (0:0)
Гол: Азмун, 48.
"Рубин" (Казань): Бабурин, Сорокин, Сесар Навас, Гранат, Устинов, Могилевец (Байрамян, 46), Подберезкин, И.Коновалов, Полоз (Уремович, 75), Кудряшов, Азмун (Бухаров, 80).
"Динамо" (Москва): Лещук, Темников, Хольмен, Шуньич, Евгеньев, Морозов, Москвичев, Соснин, Кардозу (Грулев, 57), Липовой (Терехов, 61), Луценко (Черных, 79).
Предупреждения: Сесар Навас, 26. Кардозу, 33. Москвичев, 54. Грулев, 85. Темников, 90+1. Терехов, 90+2.
Судьи: Васильев (Ижевск). Веретешкин (Санкт-Петербург), Березнев (Ростов-на-Дону).
25 октября. Казань. Стадион "Казань Арена".
Олимп-Кубок России: результаты матчей и календарь игр
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/russia/cup/2018-2019/playoff/