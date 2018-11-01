Глушаков ушел в раздевалку после замены в матче с "Анжи"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков не отыграл полный матч 1/8 финала Олимп-Кубка России с "Анжи".

На 87-й минуте полузащитника под яростный свист фан-трибуны заменили на Ивелина Попова. Несмотря на все оскорбления, которые Глушаков получал в течение матча, он поблагодарил всех болельщиков за поддержку.

Часть болельщиков на центральной трибуне проводили Глушакова стоя и с аплодисментами. Рауль Рианчо поблагодарил футболиста за игру, обняв его, после чего Глушаков ушел сначала на скамейку, а оттуда – в раздевалку. При этом Глушаков улыбался. (Александр Рогулев)