Эдгар Манучарян - Ари после драки в Сочи: "До встречи"

Полузащитник "Урала" Эдгар Манучарян опубликовал в своем Инстаграме фотографию после матча финала Кубка России против "Локомотива" (0:2). В конце встречи началась массовая драка между футболистами. В результате драки с поля были удалены Артем Фидлер и Манучарян, а также форварды "Локомотива" Ари и Джефферсон Фарфан.

– До встречи, – написал в Инстаграме Манучарян.

Отметим, что команды встретятся 17 мая, в рамках 29-го тура чемпионата России в Екатеринбурге.

Трансляция матча "Урал" – "Локомотив" //

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Дисквалификации в матче "Локомотив" - "Урал"

будут распространяться только на Кубок России //

Видео дня: полная версия драки "Урала" и "Локомотива" в финале Кубка России