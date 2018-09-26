"Черноморец" – "Спартак": прямая трансляция – в 18.30

В среду, 26 сентября, продолжатся матчи 1/16 финала Кубка России. В этот день состоятся матч "Спартака", который гостит в Новороссийске и сыграет там с "Черномрцем". Встреча начнется в 18.30 по московскому времени. Красно-белые сейчас на спаде – два поражения подряд и ничья в дерби с ЦСКА. Сможет ли исправиться команда Массимо Карреры?

Армейцы неудачно начали сезон, но сейчас набрали форму и с 12-ю очками занимают пятое место. Красно-белые, напротив, удачно стартовали, но сейчас попали в кризис, правда, они перед туром делили второе место с "Ростовом" с 14-ю баллами. Первым идет "Зенит".

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Черноморец" – "Спартак".

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

"Черноморец" – "Спартак": трансляция