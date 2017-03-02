Черчесов и Кононов поддержали Смолова

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов и экс-наставник "Краснодара" Олег Кононов выразили поддержку нападающему "быков" Федору Смолову. В матче 1/4 финала Кубка России против "Урала" (3:3, по пенальти – 3:4) форвард на последних минутах второго тайма не использовал 11-метровый удар.

– Поражение "Краснодара" от "Урала" будет большой встряской для "быков", – сказал в эфире программы "Все на футбол" Кононов. – В первую очередь, хочу пожелать Федору Смолову успокоиться. Он не смог реализовать два пенальти, был у него между этими ударами еще один голевой момент. Хотел бы подбодрить его, у него все впереди, проблемы бывают у всех, главное, чтобы они быстрее заканчивались. Очевидно, что Шалимов строит игру на Смолова, и если форвард будет спокоен, уравновешен и по-спортивному зол, тогда все получится.

– Смолов будет спокоен, он будет забивать, он готов, – сказал Черчесов. – Я видел его на сборах, Федор оставил хорошее впечатление. Слово "катастрофа" в целом с футболом не вяжется. Нужно делать правильные выводы.