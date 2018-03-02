Болельщики узнали, как можно вернуть билеты на матч "Крылья Советов" - "Спартак"

Пресс-служба "Крыльев Советов" опубликовала информацию о возврате билетов на матч Кубка России против "Спартака". Напомним, что встреча, которая должна была состояться в среду, 28 февраля, была отменена из-за мороза. Все билеты будут действительны, ценовая политика на перенесенный поединок будет изменена.

Все, кто приобрел билеты в удаленных кассах, могут осуществить возврат в точках продаж, находящихся в ТЦ "Вавилон" (ул. Ульяновская, 18) и ТЦ "Вива Ленд" (пр. Кирова, 147) до 7 марта включительно. Время работы удаленных касс – с 10 до 20 часов. Если вы купили билеты в кассах СК "Металлург" и ТЦ "Сила Спорта", то можете вернуть билет в кассе стадиона до 7 марта включительно. Время работы касс СК "Металлург" – с 11 до 19 часов (7 марта с 11 до 14 часов).

Всем тем, кто планирует вернуть электронные билеты, нужно отправить заявку на tickets@ks-samara.com с той электронной почты, с которой был куплен билет. В письме нужно указать Ф.И.О., контактный телефон и номер заказа. После обработки заявки будет осуществлен автоматический возврат средств на банковскую карту, с которой осуществлялась покупка. Время поступления средств на карту может занять до 30 дней в зависимости от банка, обслуживающего эту карту. Все билеты, которые не были возвращены, будут действительны на матч "Крылья Советов" – "Спартак". Ценовая политика на перенесенный поединок будет изменена.