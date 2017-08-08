21:36 | Футбол — Кубок России

"Армавир", "Спартак" из Нальчика и "Черноморец" вышли в 1/32 финала Кубка России


"Армавир" в матче 1/64 финала Кубка России разгромил ставропольское "Динамо" со счетом 4:0.

Также в 1/32 финала турнира вышли "Спартак" из Нальчика и "Черноморец", победившие "Ангушт" (2:3 д.в.) и "Афипс" (2:0 д.в.).

Кубок России

1/64 финала

"Армавир" (Армавир) – "Динамо" (Ставрополь) – 4:0 (3:0)

Голы: Жданов, 3 (1:0). Жданов, 20 (2:0). Мирошниченко, 33 – с пенальти (3:0). Падерин, 64 (4:0).

"Ангушт" (Назрань) – "Спартак" (Нальчик) – 2:3 д.в. (1:2, 1:0, 0:1)

"Черноморец" (Новороссийск) – "Афипс" (Афипский) – 2:0 д.в. (0:0, 0:0, 2:0)

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/cup/2017-2018/64/

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