Александр Коломейцев: "Хотим, чтобы Миранчук остался в команде и сохранился костяк"

Полузащитник "Локомотива" Александр Коломейцев после победы над "Тосно" (1:0) в матче 1/4 финала Кубка России отметил, что на всю игру физических кондиций не хватило. Также он выразил надежду, что автор победного гола Алексей Миранчук останется в команде.

– Зимой активно обсуждался возможный уход из команды Алексея Миранчука. Говорили с ним об этом?

– Нет, зачем? Мы не нагнетаем. Он сам на эту тему особо не разговаривает. Алексей в команде, работает. Ничего не знает.

– У него не уменьшилась самоотдача на тренировках?

– Вообще нет. Вы же видели, он сегодня гол забил.

– Вам бы хотелось, чтобы он остался в команде?

– Конечно, этого в команде всем хочется. У нас есть костяк и хочется, чтобы он сохранился.

– Как влились новички?

– Отлично. Ари вышел и помог команде, цеплялся за мячи, забил и еще мог отличится. Думаю дальше будет только лучше.

– Команда провела первый официальный матч. Как чувствовали себя физически? Хватило на всю игру?

– На всю, наверное, нет. У нас было много товарищеских матчей на сборах, но это совсем не то.

– Лучше вкатываться сезон с командой уровня ФНЛ?

– Не сказал бы. Вкатываться всегда тяжело. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)