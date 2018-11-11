Владислав Радимов - о поражении "Зенита": "Вспомните игру с "Реалом" - много моментов Мадрид создал? Против ЦСКА нельзя пропускать первым"

Экс-капитан "Зенита" Владислав Радимов поделился с “СЭ” своим мнением о сегодняшнем поражении питерцев от ЦСКА на выезде в матче 14-го тура РПЛ (2:0). После этой победы армейцы набрали 23 очка и делят четвертое место с "Ростовом". "Зенит" с 31 очком лидирует в РПЛ.

- Что в первую очередь не получилось у "Зенита"? – вопрос Радимову.

- Дерзкое начало ЦСКА стало небольшим сюрпризом. Гончаренко в послематчевом интервью сказал: москвичи рассчитывали, что питерцы будут выходить из своей половины через средние передачи. Красно-синие этим воспользовались и очень быстро накрывали соперников. Если помните, оба гола забиты, когда мяч футболисты ЦСКА отбирали на чужой половине. Армейцы умеют использовать ошибки - молодцы. В первом тайме хозяева здорово прессинговали и выиграли его по всем статьям, а после перерыва команды уже докатывали матч. Красно-синие закрылись, а "Зенит" такую оборону не смог взломать – даже моментов создать не получилось.

- Почему игра сине-бело-голубых в атаке выглядела настолько беззубой?

- Давайте вспомним матч с "Реалом". Много мадридцы создали моментов, кроме верховых подач? Здесь такая же история. ЦСКА когда ведет в счете, очень хорошо обороняется. Играя с армейцами, нельзя первыми пропускать - потом очень сложно сравнять счет. (Арман Мкртчян)

Все о чемпионате России - здесь