Третий тур РПЛ посетили более 135 тысяч человек

Матчи третьего тура РПЛ собрали более 135 тысяч человек, что на 37 тысяч превышает показатели прошлого сезона, информирует "РИА Новости". В прошлом году на играх третьего тура собралось 98590 болельщиков.

Матч "Ростов" - "Крылья Советов" стал самой посещаемой игрой - его посетило 30986 зрителей. При этом средняя посещаемость тура составила 16970 человек.

Остальные матчи тура собрали:

"Урал" - "Динамо" (1:1) - 16271

"Енисей" - ЦСКА (1:1) - 11209

"Спартак" - "Анжи" (1:0) - 27856

"Оренбург" - "Локомотив" ( 1:0) – 7023

"Арсенал" - "Ахмат" (3:1) – 11554

"Уфа" - "Краснодар" (0:1) – 7016

"Рубин" - "Зенит" (0:1) – 23840

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