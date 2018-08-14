Третий тур РПЛ посетили более 135 тысяч человек

Матчи третьего тура РПЛ собрали более 135 тысяч человек, что на 37 тысяч превышает показатели прошлого сезона, информирует "РИА Новости". В прошлом году на играх третьего тура собралось 98590 болельщиков.
Матч "Ростов" - "Крылья Советов" стал самой посещаемой игрой - его посетило 30986 зрителей. При этом средняя посещаемость тура составила 16970 человек.
Остальные матчи тура собрали:
"Урал" - "Динамо" (1:1) - 16271
"Спартак" - "Анжи" (1:0) - 27856
"Оренбург" - "Локомотив" ( 1:0) – 7023
"Арсенал" - "Ахмат" (3:1) – 11554
"Уфа" - "Краснодар" (0:1) – 7016
"Рубин" - "Зенит" (0:1) – 23840
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам
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- Урал Ек
- Крылья Советов М (футбол)
- Краснодар
- Оренбург (футбол)
- Арсенал Тула
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