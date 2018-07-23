"Спартак" представил форму на сезон-2018/19

Московский "Спартак" представил домашний и гостевой комплекты формы на сезон-2018/19. В презентации экипировки приняли участие полузащитники красно-белых Роман Зобнин, Александр Ташаев и Михаил Игнатов.

Первый матч в чемпионате России-2018/19 "Спартак" проведет 28 июля в Москве - его соперником станет "Оренбург". (Филипп ПАПЕНКОВ)

Зобнин, Ташаев и Игнатов в новой форме pic.twitter.com/pilXoaZMUK – Филипп Папенков (@PippoGranato) 23 июля 2018 г.

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