15:15 | Футбол — РФПЛ

"Спартак" представил форму на сезон-2018/19


Московский "Спартак" представил домашний и гостевой комплекты формы на сезон-2018/19. В презентации экипировки приняли участие полузащитники красно-белых Роман Зобнин, Александр Ташаев и Михаил Игнатов.

Первый матч в чемпионате России-2018/19 "Спартак" проведет 28 июля в Москве - его соперником станет "Оренбург". (Филипп ПАПЕНКОВ)

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Материалы сюжета: Российская премьер-лига: лето-2018, обратный отсчет