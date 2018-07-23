"Спартак" представил форму на сезон-2018/19

Московский "Спартак" представил домашний и гостевой комплекты формы на сезон-2018/19. В презентации экипировки приняли участие полузащитники красно-белых Роман Зобнин, Александр Ташаев и Михаил Игнатов.
Первый матч в чемпионате России-2018/19 "Спартак" проведет 28 июля в Москве - его соперником станет "Оренбург". (Филипп ПАПЕНКОВ)
Форма Спартака-2018/19. Официально pic.twitter.com/nYSCiWdALp– Филипп Папенков (@PippoGranato) 23 июля 2018 г.
Зобнин, Ташаев и Игнатов в новой форме pic.twitter.com/pilXoaZMUK– Филипп Папенков (@PippoGranato) 23 июля 2018 г.