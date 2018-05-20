Смолов - лучший футболист года. Третий раз подряд

По результатам опроса футболистов клубов премьер-лиги , который ежегодно проводит "СЭ", лучшим игроком прошедшего чемпионата признан Федор Смолов

Нападающий "Краснодара" победил в голосовании в третий раз подряд, что является новым рекордом. По два раза футболисты выбирали лучшим Егора Титова (1998 и 2000) и Дмитрия Лоськова (2002 и 2003). Уникальность ситуации состоит в том, что клуб Смолова ни в одном из триумфальных для него сезонов не попал даже в тройку призеров. Ранее только Дмитрию Лоськову удавалось стать лучшим в неудачный для его команды год: в сезоне-2003 "Локомотив" финишировал четвертым и остался без еврокубков.

Смолов набрал всего 179 баллов. С меньшим результатом побеждал в голосовании футболистов только Игорь Акинфеев, которому в сезоне-2012/13 хватило для победы 86 баллов. Ближайшего преследователя – лидера чемпионского "Локомотива" Мануэла Фернандеша Федор опередил на 11 баллов. В предыдущих сезона он побеждал увереннее: два года назад его отрыв от зенитовца Халка составил 99 очков, год назад спартаковец Квинси Промес отстал на 15.

По числу побед своих игроков в опросе "Краснодар" (3) сохранил пятое место, незначительно отставая от "Зенита" (4). Чаще лучшими по итогам проведенного "СЭ" голосования становились спартаковцы (7), железнодорожники (5) и армейцы (5). (Кирилл БУРДАКОВ)

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