20:00 | Футбол — РФПЛ

Смолов - лучший футболист года. Третий раз подряд

Федор СМОЛОВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ" Лучшие игроки чемпионата России-2017/18 по версии футболистов. Фото "СЭ" Лучшие в чемпионатах России по версии футболистов. Фото "СЭ"
Федор СМОЛОВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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По результатам опроса футболистов клубов премьер-лиги, который ежегодно проводит "СЭ", лучшим игроком прошедшего чемпионата признан Федор Смолов.

Нападающий "Краснодара" победил в голосовании в третий раз подряд, что является новым рекордом. По два раза футболисты выбирали лучшим Егора Титова (1998 и 2000) и Дмитрия Лоськова (2002 и 2003). Уникальность ситуации состоит в том, что клуб Смолова ни в одном из триумфальных для него сезонов не попал даже в тройку призеров. Ранее только Дмитрию Лоськову удавалось стать лучшим в неудачный для его команды год: в сезоне-2003 "Локомотив" финишировал четвертым и остался без еврокубков.

Смолов набрал всего 179 баллов. С меньшим результатом побеждал в голосовании футболистов только Игорь Акинфеев, которому в сезоне-2012/13 хватило для победы 86 баллов. Ближайшего преследователя – лидера чемпионского "Локомотива" Мануэла Фернандеша Федор опередил на 11 баллов. В предыдущих сезона он побеждал увереннее: два года назад его отрыв от зенитовца Халка составил 99 очков, год назад спартаковец Квинси Промес отстал на 15.

По числу побед своих игроков в опросе "Краснодар" (3) сохранил пятое место, незначительно отставая от "Зенита" (4). Чаще лучшими по итогам проведенного "СЭ" голосования становились спартаковцы (7), железнодорожники (5) и армейцы (5). (Кирилл БУРДАКОВ)

Лучшие игроки чемпионата России-2017/18 по версии футболистов. Фото "СЭ"
Лучшие игроки чемпионата России-2017/18 по версии футболистов. Фото "СЭ"

Как голосовали игроки "Амкара"
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За кого голосовал "Рубин": Смолов и Головин – лидеры
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Выбор "Спартака": Луиз Адриану лучший, Глушаков не получил ни одного голоса
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Лучшие в чемпионатах России по версии футболистов. Фото "СЭ"
Лучшие в чемпионатах России по версии футболистов. Фото "СЭ"

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19
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. Итоги сезона
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КОММЕНТАРИИ (19)
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Smash.

Арсеналий, очень согласен с тобой сегодня. Они может и не самые самые. Но третьего места как минимум достойны. Фернандес убивает все шо живет на правом фланге. Фарфан способен решить исход матча поболее чем Промес гораздо.

20:38

klipsch

Смех, 0 ярких матчей в сезоне и 12 голов забито командам аутсайдерам. Хотя чемпионат был очень скучный, видимо и лучший игрок должен быть максимально скучным и неярким

20:35

zoostation

К Феде отношусь хорошо, но лучший игрок этого сезона - Головин!

20:33

ЗЗ+

Бредятина, а не лучший игрок. Что Смолов такого сделал в этом году? Может феерил в еврокубках? Нет. Может привел свой клуб к чемпионству или хотя бы вывел в ЛЧ? Нет. Ну ладно, может хотя бы сам по себе в одиночку стал лучшим бомбардиром? Тоже нет. Так что же тогда? Ааа...ну как же...забил гол Испании. И за это он лучший игрок сезона! Объективно, че.

20:31

Vorlod

Эдер достойней с золотым голом, и Ероха с покером.

20:25

Odissevs

Промес - лучший.

20:25

реал курит,свиньи рулят

чушь

20:25

Vorlod

Переголосовать ,одним словом.Или открытое письмо Феде написать ,чтоб отказался. Дети ж вырастут ,засмеют.

20:23

sgg42

Все правильно, так как Смолов лучший игрок единственной команды из верхней пятерки команд, которая играет в футбол на поле а не судейских комнатах.

20:21

zoolord

Согласен, лучшим должен быть кто-то из паровоза.

20:18

zema1905

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20:18

За Арсеналий с децтва!))

Лучший либо Фернандес либо Фарфан.) Но иностранцам отдадут только если на 2 головы выше!))

20:17

Millwall82

Ну а чего вы хотели, Дзюбу пару лет назад "Джентльменом года" признали.

20:17

Vorlod

Ну да ,местечковость при голосовании прослеживается .Может капитану и тренеру тройку называть ?Плюс десяток экспертов.А то Уфа так и будет 9 уфимцев лучшими называть. И кроме Онопко еще и Семин с Гаджиевым в списках появятся.Это при том ,что к Феде я отношусь хорошо.Но в этом году он даже не в тройке.

20:15

RT

Смолов, конечно, отличный игрок. Но обычно лучшим признают лидера команды - чемпиона страны. А это Игорь Денисов.

20:11

Adios Amigos R...

Вот что Урал животворящий делает...А ну подать нам....всех!!!

20:10

Gogen45

Согласен... Если уж Смолов лучший??? То по каким критериям то? Вообще, среди футболеров наших бред проводить голосование, доля об'ективности равна нулю!!! Просто смешно, ни лучший бомбардир, ни в сборной, ни в еврокубках!!!! Чем же он лучший?

20:10

За Арсеналий с децтва!))

Смешно.)) За какие заслуги?)) Что он выиграл?))

20:09

Millwall82

Бред какой. Фернандеш куда больше заслуживал. Смолов даже в ЛЧ не попал и не стал лучшим бомбардиром. Про выступления в ЛЕ лучше даже не говорить.

20:04

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