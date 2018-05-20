Смолов - лучший футболист года. Третий раз подряд

Нападающий "Краснодара" победил в голосовании в третий раз подряд, что является новым рекордом. По два раза футболисты выбирали лучшим Егора Титова (1998 и 2000) и Дмитрия Лоськова (2002 и 2003). Уникальность ситуации состоит в том, что клуб Смолова ни в одном из триумфальных для него сезонов не попал даже в тройку призеров. Ранее только Дмитрию Лоськову удавалось стать лучшим в неудачный для его команды год: в сезоне-2003 "Локомотив" финишировал четвертым и остался без еврокубков.
Смолов набрал всего 179 баллов. С меньшим результатом побеждал в голосовании футболистов только Игорь Акинфеев, которому в сезоне-2012/13 хватило для победы 86 баллов. Ближайшего преследователя – лидера чемпионского "Локомотива" Мануэла Фернандеша Федор опередил на 11 баллов. В предыдущих сезона он побеждал увереннее: два года назад его отрыв от зенитовца Халка составил 99 очков, год назад спартаковец Квинси Промес отстал на 15.
По числу побед своих игроков в опросе "Краснодар" (3) сохранил пятое место, незначительно отставая от "Зенита" (4). Чаще лучшими по итогам проведенного "СЭ" голосования становились спартаковцы (7), железнодорожники (5) и армейцы (5). (Кирилл БУРДАКОВ)
Как голосовали игроки "Амкара"
Выбор "Анжи": Фернандеш – лучший
Выбор "Арсенала": Фернандеш, Смолов, Дзюба
В голосовании игроков "Ахмата" Промес победил с большим отрывом
В голосовании игроков "Динамо" Ташаев второй – после Смолова
Игроки "Зенита" лучшим признали Кокорина
Голоса "Краснодара" выводят Смолова в лидеры
Выбор "Локо": ни одного балла Головину и лишь один – Смолову
"Ростов" считает Смолова лучшим
За кого голосовал "Рубин": Смолов и Головин – лидеры
Голоса "СКА-Хабаровск": Смолов, Фернандеш и Промес
Выбор "Спартака": Луиз Адриану лучший, Глушаков не получил ни одного голоса
Игроки "Тосно": Фернандеш – лучший
Футболисты "Урала": Денисов – лучший игрок сезона
По версии игроков "Уфы", лучшим в сезоне стал Головин
Акинфеев проиграл Головину в голосовании игроков ЦСКА
- Игорь Акинфеев
- Дмитрий Лоськов
- Локомотив М (футбол)
- Зенит СПб
- Егор Титов
- Краснодар
- Федор Смолов
- Халк
- Квинси Промес
- Мануэл Фернандеш (футболист)
Smash.
Арсеналий, очень согласен с тобой сегодня. Они может и не самые самые. Но третьего места как минимум достойны. Фернандес убивает все шо живет на правом фланге. Фарфан способен решить исход матча поболее чем Промес гораздо.
20:38
klipsch
Смех, 0 ярких матчей в сезоне и 12 голов забито командам аутсайдерам. Хотя чемпионат был очень скучный, видимо и лучший игрок должен быть максимально скучным и неярким
20:35
zoostation
К Феде отношусь хорошо, но лучший игрок этого сезона - Головин!
20:33
ЗЗ+
Бредятина, а не лучший игрок. Что Смолов такого сделал в этом году? Может феерил в еврокубках? Нет. Может привел свой клуб к чемпионству или хотя бы вывел в ЛЧ? Нет. Ну ладно, может хотя бы сам по себе в одиночку стал лучшим бомбардиром? Тоже нет. Так что же тогда? Ааа...ну как же...забил гол Испании. И за это он лучший игрок сезона! Объективно, че.
20:31
Vorlod
Эдер достойней с золотым голом, и Ероха с покером.
20:25
Odissevs
Промес - лучший.
20:25
реал курит,свиньи рулят
чушь
20:25
Vorlod
Переголосовать ,одним словом.Или открытое письмо Феде написать ,чтоб отказался. Дети ж вырастут ,засмеют.
20:23
sgg42
Все правильно, так как Смолов лучший игрок единственной команды из верхней пятерки команд, которая играет в футбол на поле а не судейских комнатах.
20:21
zoolord
Согласен, лучшим должен быть кто-то из паровоза.
20:18
zema1905
👍️⚽️🥇
20:18
За Арсеналий с децтва!))
Лучший либо Фернандес либо Фарфан.) Но иностранцам отдадут только если на 2 головы выше!))
20:17
Millwall82
Ну а чего вы хотели, Дзюбу пару лет назад "Джентльменом года" признали.
20:17
Vorlod
Ну да ,местечковость при голосовании прослеживается .Может капитану и тренеру тройку называть ?Плюс десяток экспертов.А то Уфа так и будет 9 уфимцев лучшими называть. И кроме Онопко еще и Семин с Гаджиевым в списках появятся.Это при том ,что к Феде я отношусь хорошо.Но в этом году он даже не в тройке.
20:15
RT
Смолов, конечно, отличный игрок. Но обычно лучшим признают лидера команды - чемпиона страны. А это Игорь Денисов.
20:11
Adios Amigos R...
Вот что Урал животворящий делает...А ну подать нам....всех!!!
20:10
Gogen45
Согласен... Если уж Смолов лучший??? То по каким критериям то? Вообще, среди футболеров наших бред проводить голосование, доля об'ективности равна нулю!!! Просто смешно, ни лучший бомбардир, ни в сборной, ни в еврокубках!!!! Чем же он лучший?
20:10
За Арсеналий с децтва!))
Смешно.)) За какие заслуги?)) Что он выиграл?))
20:09
Millwall82
Бред какой. Фернандеш куда больше заслуживал. Смолов даже в ЛЧ не попал и не стал лучшим бомбардиром. Про выступления в ЛЕ лучше даже не говорить.
20:04