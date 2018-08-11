СМИ: "Зенит" может отказаться от покупки Лаксальта

"Зенит" может отказаться от покупки уругвайского полузащитника "Дженоа" Диего Лаксальта, утверждает Calciomercato. Итальянский клуб хочет за 25-летнего хавбека 18 миллионов евро, а также бонусы, сумма которых может достигнуть двух миллионов.

"Зенит" изначально рассчитывал на 12 миллионов евро. Из-за этого сделка может сорваться, хотя питерский клуб по-прежнему считает Лаксальта приоритетной целью.

Лаксальт выступает за "Дженоа" с 2016 года. В минувшем сезоне он провел 34 матча, забил 4 гола и отдал 3 результативных передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.