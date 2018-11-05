Сергей Томаров: "Уфа" хотела забить и пропустила обиднейшую контратаку"

Главный тренер "Уфы" Сергей Томаров – о матче с "Крыльями Советов" (1:2) в 13-м туре чемпионата России.

- Вышли на матч как-то скованно, боязно, я даже сказал бы робко, - сказал тренер в эфире телеканала "Матч премьер" - Гол в первом тайме встряхнул нас, мы задвигались по-другому. Это психология, здесь нужно работать и работать. Почему Пауревич вышел на замену? Мы решили, что другие футболисты были готовы не хуже. Это была плановая замена. Почему не удалось забить больше? Где-то вратарь сыграл здорово, где-то неточно пробили, не хватило мастерства, везения. Конечно, должны были реализовывать такое количество моментов. Было большое желание забить второй гол, и мы пропустили эту обиднейшую контратаку.

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