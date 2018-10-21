Сергей Семак: "Стараемся придерживаться такого подхода, чтобы давать каждому игроку возможность проявить себя"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак накануне матча 11-го тура российской премьер-лиги с "Динамо" заявил, что стремится давать возможность проявить себя каждому футболисту команды.

- Сегодня играет Краневиттер и Маркизио. Те ребята, которые полностью прошли тренировочный процесс, который проходил в эту паузу. Сегодня у них есть возможность проявить, показать себя, - сказал Семак во флеш-интервью на канале "Матч Премьер".

- Сегодня на фланге обороны Чернов, а не Набиуллин, с чем это связано?

- У нас есть определенные причины. Играл Набиуллин на этой позиции, сейчас у Жени Чернова есть возможность проявить себя, дали ему шанс, как и в прошлой игре, так как понимаем, что одной игры недостаточно для того, чтобы показать что-то. Стараемся придерживаться такого подхода, что каждому игроку даем возможность проявить себя. Разумеется, если у нас такая возможность есть.

- "Динамо" как правило сдержанно играет против крупных команд.Каким вы видите сегодняшний рисунок игры?

- Я не думаю, что они сдержаны. У них достаточно активная атакующая группа, которая умеет играть. Тренер "Динамо" исходит из ситуации с повреждениями, и у нас такая же ситуация. Посмотрим, как будет складываться игра. "Динамо" нужна победа, и нам нужна победа. Предсказать, как будет проходить матч довольно сложно.

Встреча на "Арене Химки" состоится 21 октября, стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Динамо" – "Зенит".

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