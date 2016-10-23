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Сергей Колотовкин: "ЦСКА и "Локомотив" переживают не самые лучшие времена"

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Юрий СЕМИН vs Леонид СЛУЦКИЙ."Локомотив" vs ЦСКА: дерби злых

Бывший защитник ЦСКА Сергей Колотовкин высказал мнение, что матч армейцев в 11-м туре чемпионата России против "Локомотива" завершится ничейным результатом. Встреча состоится сегодня и начнется в 16.30 по московскому времени.

– У обеих команд сегодня не самые лучшие времена, – сказал Колотовкин. – У армейцев в группе атаки отсутствуют Дзагоев и Еременко. Последние игры показывают, что без этих футболистов ЦСКА тяжело: в нападении не хватает фантазии, умения. Поэтому и результаты в последнее время не радуют. Пока равноценной замены выбывшим футболистам нет. Но и у железнодорожников проблем хватает. Возможно, отсутствие лидеров как-то поможет "Локомотиву". Они играют на своем стадионе, но не уверен, что фактор домашнего поля имеет какое-то значение. И ЦСКА, и "Локомотив" проигрывали на своих аренах. Думаю, встреча завершится со счетом 1:1. (Любовь КОНЯЕВА)

Трансляция матча "Локомотив" – ЦСКА

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