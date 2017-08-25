Сергей Фурсенко: "Кокорин просто встретился с тренером, который его максимально раскрыл"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко в интервью "СЭ" заявил, что нападающий Александр Кокорин стал чаще забивать благодаря работе главного тренера Роберто Манчини. В этом сезоне 26-летний футболист забил 6 мячей в 7 играх чемпионата России и три гола в 4 матчах Лиги Европы.

– Тогда про Кокорина. Поделитесь секретом – как вы вернули его к жизни?

– Кокорин всегда был очень талантливым, сильным, хорошо технически оснащенным игроком, – сказал Фурсенко. – Сейчас он просто встретился с тренером, который смог его максимально раскрыть.

– Вы лично проводили беседы с Кокориным?

– Работа президента сложная. Она не напоказ. У нас тренер определяет игровые вещи.

Сергей Фурсенко: "Соперники сильные. Но "Зенит" должен выходить из группы"