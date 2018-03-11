Роберто Манчини: "У Лунева проблемы были еще с четверга"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после матча 22-го тура чемпионата России против "Ростова" (0:0) отметил, что инициатива была на стороне его команды. Специалист также добавил, что у вратаря питерцев Андрея Лунева проблемы были еще с четверга.

– Что с Луневым?

– Точно сможем сказать завтра после обследованиия. А проблемы еще с четверга у него.

– Хвтит ли времени на подготовку к "Лейпцигу"? Команда, похоже, не в лучшей форме...

– Думаю, сможем, хотя мы играли с ними чуть более 60 часов назад. Тем не менее, иннициатива сегодня была на нашей стороне, "Ростов" рассчитывал лишь на редкие контратаки.

– Вы сказали, что у "Ростова" были лишь редкие контратаки, но у них было не меньше голевых возможностей, чем у вас...

– Нормальная ситуация, что у них было несколько возможностей. Когда команда много обороняется, у нее появляется много пространства. Пару раз они вышли один на один, но мы были к этому готовы. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)