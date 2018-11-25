Прогноз "Фонбет": букмекеры убеждены в победе "Зенита" над "Ростовом"

25 ноября "Зенит" примет "Ростов" на стадионе "Санкт-Петербург" в рамках 15-го тура российской премьер-лиги. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

– В линии "Фонбет" появится расширенная роспись на матч "Зенит" – "Ростов"?

– Да. Клиенты "Фонбет" смогут поставить на результативные действия игроков, карточки, пенальти, удаления. Всего в линии появится более 450 вариантов для ставки. Также "Фонбет" предлагает повышенные коэффициенты на этот матч.

– Кто победит?

– Букмекеры "Фонбет" считают фаворитом матча "Зенит". На победу команды Сергея Семака можно поставить с коэффициентом 1.75, на победу "Ростова" – с коэффициентом 5.20, на ничью – с коэффициентом 3.40. Клиенты "Фонбет" согласны с букмекерами. Среди всех игроков, поставивших на исход матча, 74% выбрали "Зенит", 18% – "Ростов", 8% – ничью.

– Сколько забьют голов?

– Букмекеры "Фонбет" предполагают, что команды забьют меньше трех голов. На тотал меньше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.55, на тотал больше 2,5 – с коэффициентом 2.45. Клиенты "Фонбет", напротив, уверены в результативности матча. На тотал больше 2,5 сделали ставку 67% игроков, на тотал меньше 2,5 – 33%.

– Как распределилось количество ставок между пятью самыми популярными котировками?

– Самая популярная ставка – на победу "Зенита", ее выбрали 40% клиентов "Фонбет". На то, что петербуржцы не проиграют, сделали ставку 22% игроков, на победу "Ростова" с форой (+1,5) – 16%. На то, что "Ростов" победит с форой (+1), поставили 14% клиентов "Фонбет", на победу ростовчан – 8%.

– А сколько ставят?

– Самая крупная ставка – 230 000 рублей на победу "Ростова" с форой (+1,5). В среднем на матч "Зенита" и "Ростова" ставят 490 рублей.

Сделать ставку