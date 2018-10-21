Потеряв игрока в первом тайме, "Зенит" проигрывает только "Динамо"

Полузащитник Себастьян Дриусси стал девятым игроком "Зенита", получившим красную карточку в первом тайме матча чемпионата России. Сине-бело-голубые всего во второй раз уступили, оставшись в меньшинстве до перерыва. 10 лет назад то же "Динамо" воспользовалось удалением за две желтые карточки турецкого нападающего Фатиха Текке. (Кирилл Бурдаков)

Случаи, когда игроки "Зенита" удалялись в первом тайме матча чемпионата