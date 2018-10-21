Потеряв игрока в первом тайме, "Зенит" проигрывает только "Динамо"

Полузащитник Себастьян Дриусси стал девятым игроком "Зенита", получившим красную карточку в первом тайме матча чемпионата России. Сине-бело-голубые всего во второй раз уступили, оставшись в меньшинстве до перерыва. 10 лет назад то же "Динамо" воспользовалось удалением за две желтые карточки турецкого нападающего Фатиха Текке. (Кирилл Бурдаков)
Случаи, когда игроки "Зенита" удалялись в первом тайме матча чемпионата
|
Дата
|
Игрок
|
Минута удаления
|
Соперник
|
Счет
|
19.09.1997
|
Андрей КОНДРАШОВ
|
17’
|
Шинник (д)
|
1:1
|
25.04.1998
|
Александр БАБИЙ
|
45’
|
Шинник (д)
|
3:0
|
22.05.2000
|
Александр КУРТИЯН
|
30’
|
Локомотив НН (д)
|
2:0
|
31.10.2004
|
Владимир БЫСТРОВ
|
45’
|
Сатурн (г)
|
3:1
|
06.05.2007
|
Вячеслав МАЛАФЕЕВ
|
26’
|
Кр.Советов (д)
|
1:1
|
26.07.2008
|
Фатих ТЕККЕ
|
36’
|
Динамо (г)
|
0:1
|
29.11.2009
|
Саболч ХУСТИ
|
44’
|
Спартак (д)
|
2:1
|
03.08.2013
|
ХАЛК
|
26’
|
Волга (г)
|
3:1
|
21.10.2018
|
Себастьян ДРИУССИ
|
37’
|
Динамо (г)
|
0:1