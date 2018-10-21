16:52 | Футбол — РПЛ

Потеряв игрока в первом тайме, "Зенит" проигрывает только "Динамо"

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Полузащитник Себастьян Дриусси стал девятым игроком "Зенита", получившим красную карточку в первом тайме матча чемпионата России. Сине-бело-голубые всего во второй раз уступили, оставшись в меньшинстве до перерыва. 10 лет назад то же "Динамо" воспользовалось удалением за две желтые карточки турецкого нападающего Фатиха Текке. (Кирилл Бурдаков)

Случаи, когда игроки "Зенита" удалялись в первом тайме матча чемпионата

Дата

Игрок

Минута удаления

Соперник

Счет

19.09.1997

Андрей КОНДРАШОВ

17’

Шинник (д)

1:1

25.04.1998

Александр БАБИЙ

45’

Шинник (д)

3:0

22.05.2000

Александр КУРТИЯН

30’

Локомотив НН (д)

2:0

31.10.2004

Владимир БЫСТРОВ

45’

Сатурн (г)

3:1

06.05.2007

Вячеслав МАЛАФЕЕВ

26’

Кр.Советов (д)

1:1

26.07.2008

Фатих ТЕККЕ

36’

Динамо (г)

0:1

29.11.2009

Саболч ХУСТИ

44’

Спартак (д)

2:1

03.08.2013

ХАЛК

26’

Волга (г)

3:1

21.10.2018

Себастьян ДРИУССИ

37’

Динамо (г)

0:1
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