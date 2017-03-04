15:03 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Пенальти в ворота "Арсенала" назначен ошибочно

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На 20-й минуте матча 18-го тура чемпионата России "Оренбург""Арсенал" ошибочное решение принял арбитр Владимир Сельдяков, назначив пенальти в ворота тульской команды. Футболист гостей Иван Иванов не нарушал правил игры в единоборстве с Романом Воробьевым​. Отметим, что назначение Сельдякова вызывало вопросы: в ноябрьских турах он получал низкие оценки от инспекторов. (Александр БОБРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Slim Taller

Не смотрел.но осуждаю!

15:52

баламошка

Газовик, одним словом.

15:45

изсибири

GoaLapagos, да ты жжошь! ))) Такая вот турнирная таблица из 13-ти скрытых газовиков )))

15:35

изсибири

Ну всё, засудили!!!

15:34

Gogy

Как всегда по поводу пенальти необьективный комментарий специалиста по заготовке древесины. Грызун оценивает силу тычков по старой методике- на глазок...

15:34

alex-ls

хоть бы видео привели. а то написать можно что угодно

15:18

GoaLapagos

КАКАЯ РАЗНИЦА ОШИБОЧНО ИЛИ НЕТ. ВСЁ ПРОПЛАЧЕНО, ГАЗОВИК МОЖДЕТ ПРОИГРАТЬ В УПОРНОЙ БОРЬБЕ ТОЛЬКО ГАЗОВИКУ.

15:18

marksan

Бобров в своём амплуа!

15:14

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