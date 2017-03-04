Пенальти в ворота "Арсенала" назначен ошибочно

На 20-й минуте матча 18-го тура чемпионата России "Оренбург" – "Арсенал" ошибочное решение принял арбитр Владимир Сельдяков, назначив пенальти в ворота тульской команды. Футболист гостей Иван Иванов не нарушал правил игры в единоборстве с Романом Воробьевым​. Отметим, что назначение Сельдякова вызывало вопросы: в ноябрьских турах он получал низкие оценки от инспекторов. (Александр БОБРОВ)