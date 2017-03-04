Пенальти в ворота "Арсенала" назначен ошибочно

На 20-й минуте матча 18-го тура чемпионата России "Оренбург" – "Арсенал" ошибочное решение принял арбитр Владимир Сельдяков, назначив пенальти в ворота тульской команды. Футболист гостей Иван Иванов не нарушал правил игры в единоборстве с Романом Воробьевым. Отметим, что назначение Сельдякова вызывало вопросы: в ноябрьских турах он получал низкие оценки от инспекторов. (Александр БОБРОВ)
Slim Taller
Не смотрел.но осуждаю!
15:52
баламошка
Газовик, одним словом.
15:45
изсибири
GoaLapagos, да ты жжошь! ))) Такая вот турнирная таблица из 13-ти скрытых газовиков )))
15:35
изсибири
Ну всё, засудили!!!
15:34
Gogy
Как всегда по поводу пенальти необьективный комментарий специалиста по заготовке древесины. Грызун оценивает силу тычков по старой методике- на глазок...
15:34
alex-ls
хоть бы видео привели. а то написать можно что угодно
15:18
GoaLapagos
КАКАЯ РАЗНИЦА ОШИБОЧНО ИЛИ НЕТ. ВСЁ ПРОПЛАЧЕНО, ГАЗОВИК МОЖДЕТ ПРОИГРАТЬ В УПОРНОЙ БОРЬБЕ ТОЛЬКО ГАЗОВИКУ.
15:18
marksan
Бобров в своём амплуа!
15:14