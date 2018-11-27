Оресте Чинквини: "Паредес мог бы заиграть в "Реале" или "Ювентусе"

Ассистент спортивного директора "Зенита" Оресте Чинквини заявил, что полузащитник сине-бело-голубых Леандро Паредес мог бы заиграть в европейском топ-клубе.

- Паредес - очень сильный игрок, который мог бы помочь любой команде, включая "Реал" или "Ювентус", - приводит слова Чинквини TMW. - Какому клубу из Италии я бы его порекомендовал? Это может показаться парадоксальным, но "Роме", т.е. клубу, откуда мы его купили. Эта команда нуждается в футболисте именно с такими характеристиками.

Будет ли "Зенит" продавать его в январе? Не думаю, ведь петербургский клуб хочет выиграть чемпионат России, а также вернуться в Лигу чемпионов.

В текущем сезоне Паредес провел 19 матчей за "Зенит", забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.

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