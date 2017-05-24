Нобоа дисквалифицирован на два матча за удар соперника ногой в спину

Полузащитник "Ростова" Кристиан Нобоа дисквалифицирован на два матча следующего сезона за удар соперника ногой в спину после остановки игры. 32-летний эквадорец получил красную карточку в компенсированное ко второму тайму время матча 30-го тура против "Оренбурга"​ (0:2).

– Нобоа пропустит два матча следующего сезона за удар соперника ногой в спину после остановки игры, – приводит ТАСС слова председателя КДК РФС Артура Григорьянца.

- Стычка, в которой принял участие Нобоа, разгорелась после того как форвард "Оренбурга" Михал Дюриш шипами бутс в падении ударил по лицу защитника "Ростова" Миху Мевлю. В результате Дюриш получил красную карточку. "Дюриш принес извинения Мевле, он получит только автоматическую одноматчевую дисквалификацию, никаких дополнительных санкций не будет", – отметил Григорьянц.

Таким образом, словацкий форвард пропустит первый стыковой матч за право играть в премьер-лиге, в котором "Оренбург" 25 мая на выезде сыграет против "СКА-Хабаровска".