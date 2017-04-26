Николай Димитров: "Работа арбитра в игре с "Зенитом" разочаровала, но нужно уважать судей"

Полузащитник "Урала" Николай Димитров подчеркнул в интервью "Известиям", что у него были смешанные чувства после матча 24-го тура премьер-лиги с "Зенитом". При этом он подчеркнул, что уважает судей. "СЭ" вел текстовую трансляцию встречи.

– Какие впечатления остались у команды после игры с "Зенитом"?

– Эмоции смешанные: и хорошие, и плохие. Отрицательные моменты – мы не сумели добиться нужного результата, и, конечно, разочаровала работа арбитра. С другой стороны, мы чувствуем, что всё сделали правильно и должны были получить больше от этой игры.

– Когда-нибудь в своей карьере встречались с таким судейством?

– Я повидал много судейских ошибок за свою футбольную жизнь. Они встречаются достаточно часто и не только в чемпионате России. Но мы должны уважать судей, и не стоит так часто комментировать их действия после игры.

– Что происходило в раздевалке "Урала" после матча?

– Конечно, мы были очень злы и возмущены результатом. Но спустя пару дней все уже успокоились – понимаем, что исправить ситуацию всё равно никак не получится.