Неманья Пейчинович: "Сложно играть против "Уфы", особенно когда в обороне стоят 11 человек"

Защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович после ничьей в матче 27-го тура чемпионата России с "Уфой" (0:0) выразил мнение, что на столичную команду соперники настраиваются по-особенному. Также серб отказался комментировать судейство.
– Знали, что против "Уфы" сложно играть, особенно когда в обороне стоят 11 человек. Уже во втором матче подряд голы даются тяжело, – сказал Пейчинович.
– Почему "Локо" так непросто против команд из середины таблицы?
– Конец чемпионата, они больше сконцентрированы, чем раньше. Нам нужно больше бежать, играть в атаке. С "Уфой" были хорошие моменты, но удача была не на нашей стороне.
– Давит то, что все меньше очков отрыва остается?
– Мы не проигрываем, и это неплохо.
– Что Семин сказал после матча? Ругался?
– У каждого сейчас много эмоций. Ничего нового Семин не сказал, просто настроил команду, чтобы больше боролись, владели мячом.
– По судейству есть вопросы?
– Без комментариев. (Юлия ЯКОВЛЕВА)