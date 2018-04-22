Неманья Пейчинович: "Сложно играть против "Уфы", особенно когда в обороне стоят 11 человек"

Защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович после ничьей в матче 27-го тура чемпионата России с "Уфой" (0:0) выразил мнение, что на столичную команду соперники настраиваются по-особенному. Также серб отказался комментировать судейство.

– Знали, что против "Уфы" сложно играть, особенно когда в обороне стоят 11 человек. Уже во втором матче подряд голы даются тяжело, – сказал Пейчинович.

– Почему "Локо" так непросто против команд из середины таблицы?

– Конец чемпионата, они больше сконцентрированы, чем раньше. Нам нужно больше бежать, играть в атаке. С "Уфой" были хорошие моменты, но удача была не на нашей стороне.

– Давит то, что все меньше очков отрыва остается?

– Мы не проигрываем, и это неплохо.

– Что Семин сказал после матча? Ругался?

– У каждого сейчас много эмоций. Ничего нового Семин не сказал, просто настроил команду, чтобы больше боролись, владели мячом.

– По судейству есть вопросы?

– Без комментариев. (Юлия ЯКОВЛЕВА)