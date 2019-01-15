"Надо выигрывать". Кононов - о турнире в Катаре

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов заявил, что придает большое значение Фонбет-Кубку "Матч Премьер", который пройдет в Катаре с 21 по 29 января. 52-летний специалист добавил, что красно-белые постараются выиграть этот турнир.

- Придаю большое значение этому турниру, - сказал Кононов в интервью клубной пресс-службе. - Надо побеждать. Второй сбор для меня важен и в подготовительном плане, где пойдет более серьезная интенсивность. Это турнир, где каждая игра будет идти на победу. В этих матчах мы будем проверять каждого из футболистов, а также то, как налажена на данный момент игра. Турнир будет проходить под нагрузками. Мы будем чередовать игроков: кому-то давать 45 минут, а кому-то - 60 минут.

Я сторонник того, чтобы играть с сильными клубами. Это важный турнир для того, чтобы почувствовать все единоборства. Надо его выигрывать. Очень интересный формат: можно и летом проводить такие турниры в России на хороших стадионах.

Напомним, Кононов возглавил "Спартак" 12 ноября 2018 года. Красно-белые занимают 4-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 28 очков после 17 туров.

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