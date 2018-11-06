13:35 | Футбол — РПЛ

Началась свободная продажа билетов на матч "Спартак" - "Локомотив"

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Сегодня стартовала свободная продажа билетов на матч 16-го тура чемпионата России "Спартак" - "Локомотив". Об этом сообщает официальный Твиттер "Спартака".

- Эта игра – последняя домашняя в чемпионате в 2018 году, - говорится в сообщении. -  Приходите поддержать красно-белых!

Матч "Спартак" - "Локомотив" состоится 2 декабря и начнется в 19.00 по московскому времени.

 

Все о турнире российской премьер-лиги – здесь.

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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