Началась свободная продажа билетов на матч "Спартак" - "Локомотив"

Сегодня стартовала свободная продажа билетов на матч 16-го тура чемпионата России "Спартак" - "Локомотив". Об этом сообщает официальный Твиттер "Спартака".
- Эта игра – последняя домашняя в чемпионате в 2018 году, - говорится в сообщении. - Приходите поддержать красно-белых!
Матч "Спартак" - "Локомотив" состоится 2 декабря и начнется в 19.00 по московскому времени.
Сегодня стартовала свободная продажа билетов на матч #Спартак – @fclokomotiv– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 6 ноября 2018 г.
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Эта игра – последняя домашняя в чемпионате в 2018 году. Приходите поддержать красно-белых! 🔴⚪💪🏻
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Билеты: https://t.co/OLUfJTWJ77#СпартакЛокомотив pic.twitter.com/4Qt5ZaJ9hd
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