Началась свободная продажа билетов на матч "Спартак" - "Локомотив"

Сегодня стартовала свободная продажа билетов на матч 16-го тура чемпионата России "Спартак" - "Локомотив". Об этом сообщает официальный Твиттер "Спартака".

- Эта игра – последняя домашняя в чемпионате в 2018 году, - говорится в сообщении. - Приходите поддержать красно-белых!

Матч "Спартак" - "Локомотив" состоится 2 декабря и начнется в 19.00 по московскому времени.

Все о турнире российской премьер-лиги – здесь.