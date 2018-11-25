Мурад Мусаев: "Краснодар" хочет, чтобы в атаке было как можно больше людей"

Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев после победы над "Арсеналом" (3:0) в мачте 15 тура российской премьер-лиги заявил, что игра получилась трудной, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова. Однако 35-летний российский специалист подчеркнул, что, несмотря на тяжелые первые полчаса матча, игрой команды он остался доволен.

– Всегда, когда футболисты возвращаются из сборных, первый матч получается трудным, – отметил Мусаев. – Нам было сложно с "Ахматом", но и сейчас тоже. Первые 30-ю минутами мы недовольны, не было концентрации и дисциплины, потом мы забили, и игра пошла под нашим контролем. Все остальное оставляет большое удовлетворение. Мы хотим, чтобы в атаке было как можно больше людей, и в таком случае, когда получаем мячи, играть против нас трудно. Мы будем это развивать. Первый тайм? Я недоволен. Но это связано с тем, что всего 5 человек тренировались 10 дней. Из сборных кто-то приехал раньше, кто-то позже. Потому понадобилось больше времени втянуться.

– Почему Газинский был в запасе?

– У него были небольшие повреждения после сборной. Плюс он лидер сборной и нашей команды, играет без замен. Дали отдохнуть.

– Как прокомментируете удаление Каборе? Стоило ли идти на 88 минуте в подкат?

– Не стоило, конечно, получать вторую карточку. Но это эмоции. Каборе – наш лидер, на него можно положиться. Редко такое бывает, но... случилось. (Екатерина Потапова)