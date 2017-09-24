Миодраг Божович: "Не знаю, как мы проиграли. Не забиваешь ты - забивают тебе"

Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович после матча 11-го тура чемпионата России против "Уфы" (0:1) отметил, результат игры не закономерен. По его словам, он сделал всего одну замену, так как на поле остались те футболисты, которые хорошо играют головой.

- Я не знаю, как мы проиграли, - сказал Божович в эфире телеканала "Наш футбол". - Обидно, очень обидно. Почему я сделал всего одну замену? Решили оставить тех, кто играет лучше на втором этаже. Мы попали в штангу, могли забивать. Футбол – это такая игра, когда не забиваешь ты – забивают тебе.