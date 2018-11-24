Магомед Адиев: "Из-за финансовой ситуации у "Анжи" были проблемы с перелетами и проживанием"

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев перед матчем 15-го тура премьер-лиги против "Рубина" заявил, что его команда получила больше выходных из-за финансовой ситуации.

- Главные изменения состояли в том, что мы дали больше выходных, - сказал Адиев в эфире канала "Матч Премьер". - Из-за финансовой ситуации у нас возникли проблемы с перелетами и проживанием. После сборных у нас обычно неудачно складывались игры. Мы попытались изменить ситуацию. "Рубин" не играет от обороны. Они сбалансированны во всех линиях. Посмотрим, что получится. Мы готовились к тяжелой и вязкой игре.

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