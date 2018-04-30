"Краснодар" – "Локомотив": за что Вилков назначил пенальти в ворота гостей?

На 66-й минуте матча 28-го тура чемпионата России "Краснодар" – "Локомотив" арбитр Михаил Вилков назначил пенальти в ворота гостей, усмотрев фол в действиях Антона Миранчука. В том эпизоде полузащитник железнодорожников, проиграв позицию Сергею Петрову, левой рукой зацепился за левую руку соперника, а правой – за его плечо.
Сильного рывка назад со стороны Миранчука не было. Петров упал на газон, после чего Вилков указал на 11-метровую отметку. В этой ситуации мнения наших экспертов разделились. Одни заявили, что пенальти – неочевидный, что Вилков чересчур сурово наказал "Локомотив". Другие поддержали арбитра.
На мой взгляд, такая же реакция последовала бы, если Вилков продолжил бы игру. Начались бы похожие споры. Все-таки фол со стороны Миранчука был. Думаю, с вердиктом судьи следует согласиться. (Александр БОБРОВ)
Сергей Хусаинов: "Кошачье движение Миранчука - это пенальти"
Великий Пу
вчера Дриусси руками остановили, а Бобров сказал всё нормально
21:54
irfa23
Чистейший пенальти! Миранчук даже не спорил. Нельзя руками останавливать игрока. За такое даже в хоккее на 2 минуты удаляют.
21:35
Valdemarson
Вся страна - это болелы Локо?
21:32
Курт Лямке
Пенальти не было, вся страна это видела....
21:29
Новоуепинни
Судья позорный, пеналя не было. Или ставь тогда все такие пенали, по 10 штук в обе стороны. Но паровозы так-то сами позорные. 100 раз уже чемп выиграли бы, но сливают подряд всяким амкарам, коровам, еще с кем-то дома тухлую ничейку катают.Дно
21:24
энильдо
Никакого пенальти не было даже за версту. Позор Вилкову. Таких моментов возникает раз 100 за любую игру, но никто не требует по-серьезному штрафного за себя-любимого. И Петров не требовал, но Вилков подумал по-другому. Вилков сломал игру. Его отстранят - и поделом. "Кранодару" эта победа ничем не поможет на настоящее и будущее. В следующем сезоне "Краснодар" будет бороться за место в РФПЛ, но не сможет его удержать. Смолова через год в "Краснодаре" не будет.
21:16
Valdemarson
А теперь переверните ситуацию - если бы защита Краснодара так же свалила бы нападающего Локо? Поклонники Локо сказали бы, что судья прав, прочие начали бы искать заговор... Диалектика, мать её...
21:11
ДОЛОЙ ГАСТЕРОВ ИЗ РФПЛ
Ну, началось -- скорей бы кончилось!!!! Судья должен был деревяшке Мирону ""талоны на усиленное питание выдать"" / как говорилось в известном фильме / не правда ли ????
21:07
novic
Когда соперник не спорит ( в данном случае Ан. Миранчук), значит пенальти был. Да и по ТВ показалось, что пеналь чистый.
21:07
Garik20002
Да чтоб я ещё когда-нибудь сел матч чемпионата России смотреть:))
21:03
spetrov
Александр, пенальти хоть и не очевидный, согласен, но на данный случай есть стандартная фраза про то, что повод назначить был. Тут уж никуда не денешься. Зря вообьще трогал. Были жу подобнгые моменты по матчу. Последовал бы поперечный пас и скорее всего вынесли бы игроки Локо.
21:02
Captain
Конечно, а как же иначе! Очень многие в первый момент согласились с удалением Смолова совсем недавно, а оказалось... Бутса порвана. Краснодар ты теперь "упал" в моих глазах до "симулянтов"... Вы в футбол играете, или балет танцуете???
20:58
AlCapone
СЭ считает, что пенальти был, а где же повтор? Или не нужны лишние сомнения?
20:56
Никто62
А ты неа посмотри кого за футболку тянули в этот момент-
20:54