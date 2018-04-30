"Краснодар" – "Локомотив": за что Вилков назначил пенальти в ворота гостей?

На 66-й минуте матча 28-го тура чемпионата России "Краснодар" – "Локомотив" арбитр Михаил Вилков назначил пенальти в ворота гостей, усмотрев фол в действиях Антона Миранчука. В том эпизоде полузащитник железнодорожников, проиграв позицию Сергею Петрову, левой рукой зацепился за левую руку соперника, а правой – за его плечо.

Сильного рывка назад со стороны Миранчука не было. Петров упал на газон, после чего Вилков указал на 11-метровую отметку. В этой ситуации мнения наших экспертов разделились. Одни заявили, что пенальти – неочевидный, что Вилков чересчур сурово наказал "Локомотив". Другие поддержали арбитра.

На мой взгляд, такая же реакция последовала бы, если Вилков продолжил бы игру. Начались бы похожие споры. Все-таки фол со стороны Миранчука был. Думаю, с вердиктом судьи следует согласиться. (Александр БОБРОВ)

Сергей Хусаинов: "Кошачье движение Миранчука - это пенальти"