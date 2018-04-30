20:50 | Футбол — РФПЛ

"Краснодар" – "Локомотив": за что Вилков назначил пенальти в ворота гостей?

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На 66-й минуте матча 28-го тура чемпионата России "Краснодар""Локомотив" арбитр Михаил Вилков назначил пенальти в ворота гостей, усмотрев фол в действиях Антона Миранчука. В том эпизоде полузащитник железнодорожников, проиграв позицию Сергею Петрову, левой рукой зацепился за левую руку соперника, а правой – за его плечо.

Сильного рывка назад со стороны Миранчука не было. Петров упал на газон, после чего Вилков указал на 11-метровую отметку. В этой ситуации мнения наших экспертов разделились. Одни заявили, что пенальти – неочевидный, что Вилков чересчур сурово наказал "Локомотив". Другие поддержали арбитра.

На мой взгляд, такая же реакция последовала бы, если Вилков продолжил бы игру. Начались бы похожие споры. Все-таки фол со стороны Миранчука был. Думаю, с вердиктом судьи следует согласиться. (Александр БОБРОВ)

Сергей Хусаинов: "Кошачье движение Миранчука - это пенальти"

Краснодар - Локомотив М

 

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КОММЕНТАРИИ (14)
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Великий Пу

вчера Дриусси руками остановили, а Бобров сказал всё нормально

21:54

irfa23

Чистейший пенальти! Миранчук даже не спорил. Нельзя руками останавливать игрока. За такое даже в хоккее на 2 минуты удаляют.

21:35

Valdemarson

Вся страна - это болелы Локо?

21:32

Курт Лямке

Пенальти не было, вся страна это видела....

21:29

Новоуепинни

Судья позорный, пеналя не было. Или ставь тогда все такие пенали, по 10 штук в обе стороны. Но паровозы так-то сами позорные. 100 раз уже чемп выиграли бы, но сливают подряд всяким амкарам, коровам, еще с кем-то дома тухлую ничейку катают.Дно

21:24

энильдо

Никакого пенальти не было даже за версту. Позор Вилкову. Таких моментов возникает раз 100 за любую игру, но никто не требует по-серьезному штрафного за себя-любимого. И Петров не требовал, но Вилков подумал по-другому. Вилков сломал игру. Его отстранят - и поделом. "Кранодару" эта победа ничем не поможет на настоящее и будущее. В следующем сезоне "Краснодар" будет бороться за место в РФПЛ, но не сможет его удержать. Смолова через год в "Краснодаре" не будет.

21:16

Valdemarson

А теперь переверните ситуацию - если бы защита Краснодара так же свалила бы нападающего Локо? Поклонники Локо сказали бы, что судья прав, прочие начали бы искать заговор... Диалектика, мать её...

21:11

ДОЛОЙ ГАСТЕРОВ ИЗ РФПЛ

Ну, началось -- скорей бы кончилось!!!! Судья должен был деревяшке Мирону ""талоны на усиленное питание выдать"" / как говорилось в известном фильме / не правда ли ????

21:07

novic

Когда соперник не спорит ( в данном случае Ан. Миранчук), значит пенальти был. Да и по ТВ показалось, что пеналь чистый.

21:07

Garik20002

Да чтоб я ещё когда-нибудь сел матч чемпионата России смотреть:))

21:03

spetrov

Александр, пенальти хоть и не очевидный, согласен, но на данный случай есть стандартная фраза про то, что повод назначить был. Тут уж никуда не денешься. Зря вообьще трогал. Были жу подобнгые моменты по матчу. Последовал бы поперечный пас и скорее всего вынесли бы игроки Локо.

21:02

Captain

Конечно, а как же иначе! Очень многие в первый момент согласились с удалением Смолова совсем недавно, а оказалось... Бутса порвана. Краснодар ты теперь "упал" в моих глазах до "симулянтов"... Вы в футбол играете, или балет танцуете???

20:58

AlCapone

СЭ считает, что пенальти был, а где же повтор? Или не нужны лишние сомнения?

20:56

Никто62

А ты неа посмотри кого за футболку тянули в этот момент-

20:54

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