20:44 | Футбол — РФПЛ

Сергей Хусаинов: "Кошачье движение Миранчука - это пенальти"

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Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов считает, что арбитр матча "Краснодар" - "Локомотив" Михаил Вилков справедливо назначил пенальти в ворота гостей. В середине второго тайма Антон Миранчук сбил в своей штрафной Сергея Петрова, 11-метровый удар реализовал Федор Смолов.

- У меня по этому эпизоду только один вопрос к арбитру. А где желтая карточка Миранчуку? - сказал Хусаинов. - Он обязан был предъявить игроку "Локомотива" "горчичник". Если ты ставишь на "точку", то надо наказывать Миранчука еще и за кошачье движение. Он же лишил Петрова возможности добраться до мяча. Да, это не фол последней надежды, но желтую ты обязан предъявить. 

А пенальти действительно был. Задержка руками, Миранчук развернул оппонента. Просто надо было ногами добавлять, а не руками. Все-таки игрок сборной, быстрее надо было, наверное, бежать. В целом Вилков судит отлично, не мешает командам. Даже где-то прощает некоторые фолы. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Краснодар - Локомотив М

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 28-й тур. "Краснодар" притормозил "Локо", ничья "Зенита" и ЦСКА и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Filin63

Не хрен руки распускать, тогда и повода пендаль поставить не будет.

21:55

novic

Эксклюзив от Хусейна: "Кошачье движение". Всем свистящим надо запомнить.

21:20

Lars Berger

Заговорщик...)

21:02

Никто62

Хорош бухать Хмырь а игрок Краснодара руками за футболку не держал?-очки надень удод

20:52

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