Сергей Хусаинов: "Кошачье движение Миранчука - это пенальти"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов считает, что арбитр матча "Краснодар" - "Локомотив" Михаил Вилков справедливо назначил пенальти в ворота гостей. В середине второго тайма Антон Миранчук сбил в своей штрафной Сергея Петрова, 11-метровый удар реализовал Федор Смолов.
- У меня по этому эпизоду только один вопрос к арбитру. А где желтая карточка Миранчуку? - сказал Хусаинов. - Он обязан был предъявить игроку "Локомотива" "горчичник". Если ты ставишь на "точку", то надо наказывать Миранчука еще и за кошачье движение. Он же лишил Петрова возможности добраться до мяча. Да, это не фол последней надежды, но желтую ты обязан предъявить.
А пенальти действительно был. Задержка руками, Миранчук развернул оппонента. Просто надо было ногами добавлять, а не руками. Все-таки игрок сборной, быстрее надо было, наверное, бежать. В целом Вилков судит отлично, не мешает командам. Даже где-то прощает некоторые фолы. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
- Локомотив М (футбол)
- Краснодар
- Михаил Вилков
- Федор Смолов
- Сергей Хусаинов
- Сергей Петров
- Антон Миранчук
Filin63
Не хрен руки распускать, тогда и повода пендаль поставить не будет.
21:55
novic
Эксклюзив от Хусейна: "Кошачье движение". Всем свистящим надо запомнить.
21:20
Lars Berger
Заговорщик...)
21:02
Никто62
Хорош бухать Хмырь а игрок Краснодара руками за футболку не держал?-очки надень удод
20:52