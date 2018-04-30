Сергей Хусаинов: "Кошачье движение Миранчука - это пенальти"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов считает, что арбитр матча "Краснодар" - "Локомотив" Михаил Вилков справедливо назначил пенальти в ворота гостей. В середине второго тайма Антон Миранчук сбил в своей штрафной Сергея Петрова, 11-метровый удар реализовал Федор Смолов.

- У меня по этому эпизоду только один вопрос к арбитру. А где желтая карточка Миранчуку? - сказал Хусаинов. - Он обязан был предъявить игроку "Локомотива" "горчичник". Если ты ставишь на "точку", то надо наказывать Миранчука еще и за кошачье движение. Он же лишил Петрова возможности добраться до мяча. Да, это не фол последней надежды, но желтую ты обязан предъявить.

А пенальти действительно был. Задержка руками, Миранчук развернул оппонента. Просто надо было ногами добавлять, а не руками. Все-таки игрок сборной, быстрее надо было, наверное, бежать. В целом Вилков судит отлично, не мешает командам. Даже где-то прощает некоторые фолы. (Виталий АЙРАПЕТОВ)