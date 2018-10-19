Кахор Муминов: "Со "Спартаком" согласовали отличный контракт Смолова, но Галицкий был против"

Представитель компании ProSports Management, которая сотрудничает с Федором Смоловым, Кахор Муминов в интервью "СЭ" рассказал о несостоявшемся переходе форварда в "Спартак".

– Cмолов и "Спартак" – запретная тема из-за непростых отношений Федуна и Галицкого?

– Почему? Полтора года назад "Спартак" хотел приобрести Федора. Предлагал весьма достойные деньги – в районе 15-17 миллионов евро с бонусами. Был очень конструктивный диалог с руководством красно-белых. Почти все условия контракта согласовали. Причем отличного контракта. Но Галицкий был категорически против. Потом "горожане" объявили тридцатку, и Каррера сказал "нет". Его можно понять. (Виталий Айрапетов)

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