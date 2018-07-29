Источник: Экс-нападающий "Амкара" Салугин попросил РФС оштрафовать пермяков на 100 тысяч рублей

Бывший форвард "Амкара" Александр Салугин попросил РФС оштрафовать пермяков на 100 тысяч рублей, сообщает телеграм-канал "Мутко против".

Ранее сообщалось, что форвард потребовал с "Амкара" 3 миллиона рублей за расторжение контракта. Пермский клуб не смог выплатить эти деньги из-за финансовых проблем, поэтому Салугин и обратился с жалобой в РФС.

Отметим, что за три года выступления за "Амкар" Салугин забил 4 гола. Все это время он получал в месяц около миллиона рублей.

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