Игорь Лебедев: "Такое судейство бьет по имиджу РПЛ, нам нужен ВАР"

Вице-спикер Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев выразил неудовлетворение работой судей в премьер-лиге на старте сезона. По словам парламентария, такая работа арбитров бьет по имиджу лиги.

– Еще не закончился 3-й тур нового сезона, а мы уже увидели 2 судейских ошибки, которые оказали стопроцентное влияние на результат. Причем происходили они в матчах с участием ведущих команд страны – "Локомотива" и ЦСКА, – начала Лебедев. – "Локо", действующего чемпиона, лишили чистого гола и потенциальных трех очков в игре 1-го тура с "Уфой", а в ворота "Енисея" по ходу встречи с ЦСКА был ошибочно назначен пенальти, приведший к ничейному исходу.

Мне приятно, что новый глава судейского департамента Александр Егоров находит в себе силы признавать ошибки подопечных и заявлять об этом открыто, но я хочу обратиться к нему публично с просьбой сделать все, чтобы минимизировать количество неверных действий своих подопечных. Понимаю, что человеческий глаз иногда не в состоянии уследить за скоростями современного футбола, что судьи во всем мире принимают неверные решения, просто не хочется, чтобы это происходило с такой частотой и на самом старте сезона. Самое главное – судейство в первых турах РПЛ вновь дает понять – система ВАР необходима. Знаю, что ее будут использовать в новом сезоне, но не на постоянной основе, а одна судейская ошибка порой может привести к выходу команды из борьбы за высокие места.

На ЧМ-2018, где ВАР присутствовал, судьи практически не ошибались, и это связано не только с высоким уровнем судейских бригад, но и с современными технологиями. Мне могут возразить, что использование системы дорого обойдется. Отвечу. Мы хотим качественных матчей? Представления российского футбола на высоком уровне на мировой арене? Хотим, чтобы к нам приезжали высококвалифицированные футболисты со всей планеты? Безусловно, да. Тогда давайте сделаем все для того, чтобы это осуществить. (Иван ТОРОПЦЕВ)