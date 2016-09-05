Игорь Денисов: "Конечно, я надеюсь сыграть против "Спартака"

Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов после товарищеской игры против тульского "Арсенала" (0:1) выразил надежду на то, что сможет принять участие в матче 6-го тура чемпионата России против "Спартака". Также арендованный у "Динамо" хавбек отметил, что сейчас футболистам приходится очень тяжело из-за физических нагрузок.

– Матч с "Арсеналом" проходил на фоне нагрузок, – сказал Денисов. – Они у нас сейчас очень серьезные. Мы набираем физические кондиции, в частности я, потому что пропустил два с половиной месяца. Думаю, еще неделя, и все будет в порядке. А пока очень тяжело.

– Надеетесь выйти на матч со "Спартаком"?

– Конечно, но все зависит от главного тренера. Выпустит – буду помогать, чем могу.

- Является ли для вас принципиальным матч со "Спартаком"?

- Могу сказать, что это будет интереснейший футбол. Я точно знаю. Смотрел игру "Спартака", команда находится в очень хорошей форме.

- Вас не удивил такой удачный старт красно-белых в чемпионате?

- Меня ничего не удивляет. Выводы надо делать в конце чемпионата, а не в начале.

- Следили ли в межсезонье за "Зенитом" и изменилась ли команда, на ваш взгляд?

- Не мне судить. Я сейчас играю за "Локомотив".

- Без Халка и Гарая будете скучать в нашем чемпионате?

- У "Зенита" очень сильный состав. Там играет практически национальная сборная нашей страны. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)