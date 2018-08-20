Гжегож Крыховяк: "Уже начал учить русский язык"

Польский полузащитник "Локомотива", забивший первый гол железнодорожников в сезоне, пообщался с журналистами на представлении новичков клуба в Москве.

- Всегда очень рад лично знакомиться с болельщиками, - признался Крыховяк. - Общение с ними играет важную роль - это часть жизни футболиста.

- Что вы поняли из сказанного болельщиками?

- Фразу на русском не смогу воспроизвести, но понимал, что они просили автограф и хотели сделать селфи. Могу вас заверить, что я уже начал учить русский язык. Я - общительный человек, и хочу коммуницировать как можно больше и на поле, и вне его.

- Скажите что-нибудь на русском.

- Spasiba, minia zavut Gzhegozh. Учу потихоньку слова, но ускорю этот процесс.

- Почему вы уходите раньше партнеров?

- Я тороплюсь встретиться со своей девушкой.

В воскресенье 28-летний поляк принес новой команде первую победу в сезоне. В стан чемпионов России он перешел из ПСЖ на правах аренды. (Евгений БЕЛОУСОВ)