"Глядишь, очков бы у "Локо" было бы столько же, сколько и у "Зенита". Семин - о системе ВАР

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в интервью "СЭ" рассказал о необходимости внедрения системы ВАР. По его словам, из-за ошибок железнодорожники потеряли очки.

– Вы несколько раз сетовали на отсутствие в российском футболе системы ВАР. В курсе, что этот вопрос повис в воздухе?

– Странно, ведь все тренеры единогласно проголосовали за введение. Значит надо решать.

– Но ведь это большие деньги!

– Не настолько, чтобы похоронить то, с чем живет целый ряд футбольных стран. А ведь мы хотим, чтобы нас таковой считали. Если бы судьи прибегали к видеоповторам, то засчитали бы забитые нами голы "Уфе" и "Оренбургу". Глядишь, очков бы у нас сейчас было бы столько же, сколько и у "Зенита". И это не только очковые потери, но и финансовые, моральные. А еще потери в болельщиках.

– А что скажете об уровне работы судейского корпуса, который не так давно возглавил Александр Егоров?

– Еще раз скажу, что арбитрам нужна помощь в лице ВАРа. Тем более, что сам Егоров за внедрение этой системы. Он опытный человек, авторитетный. Хотя ошибки у судей случаются. (Александр Львов)

Полностью интервью Семина – здесь