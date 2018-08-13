Гаджи Гаджиев: "Анжи", живи". Два простых слова, объединившие более 200 тысяч любителей футбола"

Бывший главный тренер "Анжи" Гаджи Гаджиев записал видеообращение в поддержку махачкалинского клуба. "Анжи" испытывает серьезные финансовые проблемы и рискует прекратить свое существование.

"Анжи", живи". Два простых слова, которые объединили моментально более двух сотен тысяч любителей футбола.

Под обращением Хабиба поставили лайки более двух сотен тысяч любителей футбола. Десятки тысяч говорят спасибо под обращениями других спортсменов дагестанских, игроков и тренеров "Анжи". Таких, как Это'О, Семин, Роберто Карлос, Ещенко... Это говорит о том, что "Анжи" вышел за рамки одной личности, насколько бы колоритной она ни была", - обратился Гаджиев в видеоролике.